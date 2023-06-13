«Террариум друзей», - бывшие союзные встали на пути российским выплатам за электронику.

Сегодня 185 прочитали Неоправданно долго мы позволяли другим расти за счет себя – позволяя ряду близких, как тогда нам казалось, стран антироссийские выпады и риторику… – Слишком долго, мы закрывали глаза на собственные интересы, зачастую наступая на горло собственной песне… – Слишком долго, в наших отношениях, роль первой скрипки отдавалась так называемым, добрым друзьям и партнёрам… Сегодня мы имеем то, что имеет нас, расслабившиеся донельзя, нашим мягким подходом, ряд государств буквально сели нам на шею и свесили ножки.