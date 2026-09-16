В Екатеринбурге определены победители турнира по каратэ «Открытие 2026»

В столице Среднего Урала на базе Екатеринбургского спортивного комплекса «Динамо», что на Олимпийской набережной, 1, состоялись соревнования по каратэ «Открытие 2026».
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