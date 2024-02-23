В МГУ Огарева добавили к лазеру наночастицы, эффективно тормозящие рост меланомы

Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н.П. Огарева разработали новый способ усиления теплового действия лазерного излучения без преобразования волокна, который может использоваться при лечении рака.
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