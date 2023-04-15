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Композитор Игорь Николаев тепло поздравил певицу Аллу Пугачеву с днем рождения

Композитор Игорь Николаев тепло поздравил певицу Аллу Пугачеву с днем рождения

Народный артист России, 63-летний музыкант, композитор, певец и автор песен Игорь Николаев присоединился к поздравлениям, адресованным отмечающей 74-летие примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой.

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