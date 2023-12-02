Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Можно Родниной, можно и Кушанашвили", - шоумен указал на усталость от непродуманных заявлений персон из прошлого

"Можно Родниной, можно и Кушанашвили", - шоумен указал на усталость от непродуманных заявлений персон из прошлого

Politiki.net Я писал о том, как вынужденная мера, создание внутреннего турнира - Гран-при России, где выступают только российские фигуристы, вызвала у трехкратной Олимпийской чемпионки Ирины Родниной чувство отторжения.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Да Роднина - пропиндосовская прошмандовка. Кто её протащил в Думу? Гнать поганой метлой.
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14 час.

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