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Инструктаж по безопасности.

Инструктаж по безопасности.

В целях формирования навыков безопасного и ответственного поведения в чрезвычайных ситуациях, недопущения случаев гибели и травматизма людей и в рамках месячника безопасности, заведующим учреждения проведена информационно-разъяснительная работа среди родителей воспитанников о необходимости соблюдения мер безопасности в быту, на реках и водоемах, на .

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