Инструктаж по безопасности.

В целях формирования навыков безопасного и ответственного поведения в чрезвычайных ситуациях, недопущения случаев гибели и травматизма людей и в рамках месячника безопасности, заведующим учреждения проведена информационно-разъяснительная работа среди родителей воспитанников о необходимости соблюдения мер безопасности в быту, на реках и водоемах, на .