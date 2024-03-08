Инструктаж по безопасности.

В целях формирования навыков безопасного и ответственного поведения в чрезвычайных ситуациях, недопущения случаев гибели и травматизма людей и в рамках месячника безопасности, заведующим учреждения проведена информационно-разъяснительная работа среди родителей воспитанников о необходимости соблюдения мер безопасности в быту, на реках и водоемах, на .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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