Можайский терапевт Лариса Лаптева назвала лекарство для здорового долголетия

Терапевт отделения неотложной помощи Можайской больницы Лариса Лаптева рассказала, что один из самых действенных способов сохранить здоровье и отсрочить возрастные изменения — это регулярная физическая активность.
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