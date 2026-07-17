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Можайский терапевт Лариса Лаптева назвала лекарство для здорового долголетия

Можайский терапевт Лариса Лаптева назвала лекарство для здорового долголетия

Терапевт отделения неотложной помощи Можайской больницы Лариса Лаптева рассказала, что один из самых действенных способов сохранить здоровье и отсрочить возрастные изменения — это регулярная физическая активность.

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