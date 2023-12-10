ОМОНовцы устроили облаву на мигрантов под Петербургом, приезжим раздали повестки

В Ломоносовском районе Ленобласти силовики провели места массового проживания мигрантов. Как сообщили в СУ СК по региону, в оперативных мероприятиях принимали участие сотрудники Следственного комитета, полиция и ОМОН.
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