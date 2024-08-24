Что выбрать для дома – дрель или шуруповерт

В каждом доме рано или поздно возникает необходимость повесить картину или полку, закрутить или открутить шурупы на бытовом приборе или мебели, в общем, выполнить работы, которые без дрели или шуруповерта либо и вовсе невыполнимы, либо отнимут массу сил, нервов и времени.