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Что выбрать для дома – дрель или шуруповерт

Что выбрать для дома – дрель или шуруповерт

В каждом доме рано или поздно возникает необходимость повесить картину или полку, закрутить или открутить шурупы на бытовом приборе или мебели, в общем, выполнить работы, которые без дрели или шуруповерта либо и вовсе невыполнимы, либо отнимут массу сил, нервов и времени.

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