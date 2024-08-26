В ретейл-парке у правобережного "Леруа Мерлен" разрешили строить первые здания

Проект торговой деревни согласовали в конце 2023 года Два торгово-административных корпуса возведут на Правобережном тракте, по соседству с ТЦ "Леруа Мерлен" (теперь – "Лемана ПРО") и "Планетой электрика".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии