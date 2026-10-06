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Солнце «психануло»: что ждет Землю после мощных вспышек и плазменных облаков?

Солнце, казалось, впало в состояние «депрессии», но теперь оно буквально взорвалось — и это не метафора.

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