Волга разгоняется: кроссовер K50 стал бестселлером, а продажи бьют рекорды!

Волга не просто едет — она разгоняется! Возрожденный российский бренд установил новый рекорд продаж: в сентябре 2026 года в России было зарегистрировано 1039 новых автомобилей под этой маркой.
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