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Самый дешевый седан Suzuki, который продают в РФ, готов к обновлению

Компания Suzuki официально не представлена на российском рынке, но по-прежнему продает свои машины. Среди них с недавних пор значится ее самый доступный седан под названием Dzire, для которого на 2024-й год запланировано плановое обновление.

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