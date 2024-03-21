Самый дешевый седан Suzuki, который продают в РФ, готов к обновлению

Компания Suzuki официально не представлена на российском рынке, но по-прежнему продает свои машины. Среди них с недавних пор значится ее самый доступный седан под названием Dzire, для которого на 2024-й год запланировано плановое обновление.
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