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Культурология.рф

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История и археология: Родные считали ее таланты проклятием, а она стала самой богатой женщиной Америки: «Королева Уолл-стрит» Хетти Грин

История и археология: Родные считали ее таланты проклятием, а она стала самой богатой женщиной Америки: «Королева Уолл-стрит» Хетти Грин

В Нью-Йорке ее знала каждая собака, солидные бизнесмены при встрече с ней снимали шляпу и низко кланялись, а за глаза называли «Ведьмой с Уолл-стрит» или «Королевой Уолл-стрит», в зависимости от того, кто в каких отношениях с ней был.

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