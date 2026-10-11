История и археология: Родные считали ее таланты проклятием, а она стала самой богатой женщиной Америки: «Королева Уолл-стрит» Хетти Грин

В Нью-Йорке ее знала каждая собака, солидные бизнесмены при встрече с ней снимали шляпу и низко кланялись, а за глаза называли «Ведьмой с Уолл-стрит» или «Королевой Уолл-стрит», в зависимости от того, кто в каких отношениях с ней был.
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