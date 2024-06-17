Новая версия Geely Atlas вышла на рынок России

В России начались продажи кроссовера Geely Atlas с системой полного привода. Автомобиль доступен в трех комплектациях и стоит от 3,4 млн рублей, говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Известиям» 17 июня.
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