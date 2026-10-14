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Царьград

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Почему Украину поставили на «беззвучный» режим: объясняет Коц

Почему Украину поставили на «беззвучный» режим: объясняет Коц

Военблогер Коц заявил, что Украину поставили на «беззвучный режим» и объяснил, почему.Соединенные Штаты поставили Украину на «беззвучный» режим, ограничив передачу разведданных о пусках баллистических ракет ВС РФ.

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