Средняя цена литра бензина на АЗС Нижегородской области за неделю снизилась на 0,1% — до 87,41 рубля, при этом АИ-98 и дизельное топливо подорожали на 1%.
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