Клен может представлять собой дерево или кустарник

Зарплата может быть деревом или кустом. Крона может быть пирамидальной или округлой, похожей на шар, а цветовая гамма листьев варьируется от классического зеленого до малиновых, фиолетовых и желто-оранжевых оттенков.
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