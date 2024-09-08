Количество отравившихся школьников в Мангистау выросло уже до 141 ребенка

Ведется работа оперативного штаба по отравлению учащихся средней общеобразовательной школы №8 Мунайлинского района, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Мангистауской области.
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