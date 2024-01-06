В Японии после столкновения самолетов в аэропорту Ханэда отменили 216 рейсов

В японском аэропорту Ханэда после произошедшего 2 января столкновения самолета авиакомпании Japan Airlines с бортом береговой охраны Японии в субботу, 6 января, отменено более 200 внутренних рейсов, вылетающих и прибывающих в воздушную гавань.
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