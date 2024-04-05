Медвежий угол
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Медвежий угол

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Выведший людей из «Крокуса» Ислам получил грант на обучение в вузе. Что получили два Артёма, Вика и Лиза?

Выведший людей из «Крокуса» Ислам получил грант на обучение в вузе. Что получили два Артёма, Вика и Лиза?

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Маргарита и Тигран, конечно, молодцы, порядочные люди, а в отношении других есть вопрос» Почему Ислама « вознесли» до небес, а остальные ребята что- « мимо проходили « ?! Они также спасали людей, также проявили мужество. Им в ВУЗы поступать не нужно, достаточно одной грамоты?
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2 час.
фарид сабиров
Вот в этом вся и проблема . Кто то ИСТИННЫЙ ГЕРОЙ, а в окружении бездари но с властными полномочиями начинают себя рекламировать и размазывать все благородство в корыстных целях и ради рекламы.
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1 час.
ВераВерная
Как же это так? Почему только Ислам? Потому что этнический киргиз, и это политически выверенный ход такой? А остальные ребята - так, мимо проходили? И не достойны благодарности и вознаграждения от государства? Только за грамоту своими жизнями рисковали? Или это чья-то глупая ошибка и недальновидность, или же - очередная попытка унизить русских и Россию в целом. Ведь ребятам на всю жизнь эти события запомнятся, и они настоящие герои все, зачем же допустили такой, не побоюсь этого слова,  - спектакль - с Исламом? Беда, коли наше руководство подобным вещам не даст объективной оценки, совсем беда...
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45 мин.

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