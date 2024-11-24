Евреи США перевозбудились и "показали лицо"

АНГЕЛ АНГЕЛ

Все войны, революции, кризисы, грабежи, концлагеря, движения скинхедов, колонии, миграционные беспределы, радикальный ислам, террористические ячейки и движения, геноцид и голодоморы, хаос в мире при котором им удобно обворовывать государства, континенты, все во благо своего обогащения за счет любых народов и т.д. создавались англосаксами, жидомасонами, хохлами. Они террористы и это неоспоримый факт. Они без роду, родины. Эти нации прокляты богом, они сатанисты, мораль у них отсутствует напрочь... Каждый их них ради своего личного обогащения перешагнет через мать, отца, детей,своих близких... Все сказано уже давно от куда исходит зло, достаточно обратится к историческим фактам…