Американский сенатор Том Коттон намекнул, что Штаты могут пойти на крайние меры, включая применение спорного «Акта о вторжении в Гаагу» (Закона о защите американских военнослужащих), чтобы защитить израильских лидеров от возможного ареста Международным уголовным судомhttps://t.
Евреи США перевозбудились и "показали лицо"
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АНГЕЛ АНГЕЛ
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4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Все войны, революции, кризисы, грабежи, концлагеря, движения скинхедов, колонии, миграционные беспределы, радикальный ислам, террористические ячейки и движения, геноцид и голодоморы, хаос в мире при котором им удобно обворовывать государства, континенты, все во благо своего обогащения за счет любых народов и т.д. создавались англосаксами, жидомасонами, хохлами. Они террористы и это неоспоримый факт. Они без роду, родины. Эти нации прокляты богом, они сатанисты, мораль у них отсутствует напрочь... Каждый их них ради своего личного обогащения перешагнет через мать, отца, детей,своих близких... Все сказано уже давно от куда исходит зло, достаточно обратится к историческим фактам…
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4 час.
серый777 котов
полра с этим жидомасонством наверно заканчивать- по мрдяхам давно пора надавать
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3 час.
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