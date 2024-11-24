Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    " Если вина будет доказана, участникам преступного сообщества грозят серьезные наказания." А если не докажут ,продолж...Щебень исчез, лес...
  • Наталья
    Еще одно подтверждение, что все эти диаспоры - самые настоящие ОПГ. Да еще и продажные чиновники. Мерзость!Щебень исчез, лес...
  • Walery
    Тверской области есть Глава местной дагестанской диаспоры..?  Вот это да-а-а,  и что это такое?  А в Дагестане есть р...Щебень исчез, лес...

Евреи США перевозбудились и "показали лицо"

Евреи США перевозбудились и "показали лицо"

Американский сенатор Том Коттон намекнул, что Штаты могут пойти на крайние меры, включая применение спорного «Акта о вторжении в Гаагу» (Закона о защите американских военнослужащих), чтобы защитить израильских лидеров от возможного ареста Международным уголовным судомhttps://t.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ответить
4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Все войны, революции, кризисы, грабежи, концлагеря, движения скинхедов, колонии, миграционные беспределы, радикальный ислам, террористические ячейки и движения, геноцид и голодоморы, хаос в мире при котором им удобно обворовывать государства, континенты, все во благо своего обогащения за счет любых народов и т.д. создавались англосаксами, жидомасонами, хохлами. Они террористы и это неоспоримый факт. Они без роду, родины. Эти нации прокляты богом, они сатанисты, мораль у них отсутствует напрочь... Каждый их них ради своего личного обогащения перешагнет через мать, отца, детей,своих близких... Все сказано уже давно от куда исходит зло, достаточно обратится к историческим фактам…
Ответить
4 час.
серый777 котов
полра с этим жидомасонством наверно заканчивать- по мрдяхам давно пора надавать
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх