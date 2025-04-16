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Русская весна

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В недрах Земли обнаружены существа весом 20 миллиардов тонн

В недрах Земли обнаружены существа весом 20 миллиардов тонн

Согласно результатам исследований, они скрываются в нескольких километрах от поверхности планеты. Группа ученых из 52 стран обнаружила в недрах Земли существ, которые могут достигать в весе 20 миллиардов тонн.

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Комментарии
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Константин Самарин
Опять автор с дозой переборщил.
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13 час.
Grandad
Существа(существо) с плотностью 10г/см.куб, большей плотности железа! Из чего же они тогда?
Ответить
13 час.
И
ИгорьОвчаренко
И кто хоlил к ним в гости?
Ответить
13 час.
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