В недрах Земли обнаружены существа весом 20 миллиардов тонн

Согласно результатам исследований, они скрываются в нескольких километрах от поверхности планеты. Группа ученых из 52 стран обнаружила в недрах Земли существ, которые могут достигать в весе 20 миллиардов тонн.
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