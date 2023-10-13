Что из себя представляют лазеры и как они работают

Лазеры — одно из самых полезных изобретений человечества. Сейчас они используются практически повсюду: медицина, IT-индустрия, добыча ценных материалов, электронная коммерция — даже в индустрии развлечений.
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