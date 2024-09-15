Захарова назвала Зеленского несамостоятельным наркоманом

Спикер МИД России считает, что комментировать заявления президента Украины больше не имеет смысла.По словам дипломата, сейчас нет никакой необходимости анализировать высказывания Владимира Зеленского, так как его "план" по урегулированию конфликта полностью зависит от действий президента США Джо Байдена.