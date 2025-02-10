Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 933 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Эх. Не лежит. Не сидит. Не висит...😢Чубайс спас от кр...
  • Boris Borisov
    Изя, ну конечно же Барух ! Шо , не узнал брата ?!Северные корейцы ...
  • ММ
    Не Конституцию, там все в порядке, а верховного судью конституционного суда!Убил отца, бабушк...

Зеленский с упоением раздает Украину Трампу, пытаясь спасти свою жизнь

Зеленский с упоением раздает Украину Трампу, пытаясь спасти свою жизнь

БлокнотРУ Зеленский, буквально, с упоением раздает Украину Трампу. «Просроченному» кажется, что он нашел лазейку, чтобы спасти свою жизнь и уйти от наказания за совершенные преступления: отдать США полезные ископаемые.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Зе уже покойник, ни чего его не спасёт. Слишком много знает и надо на кого то всех собак повесить! Так что живой он уже всем мешает!
Ответить
13 час.
Eduard
Он же не свое раздает.С таким же успехом он Луну продаст,
Ответить
6 час.
наверх