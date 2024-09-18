Валерий Газзаев: Конкуренцию «Зениту» могут составить многие

Известный тренер определил, кто в РПЛ может отнять у «Зенита» чемпионство. Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал свое мнение о командах, которые способны побороться с «Зенитом» за чемпионский титул.
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