США прекращают финансирование расследований военных преступлений на Украине, сообщает Reuters. Под сокращение попадут 6 проектов с общим бюджетом 89 млн долларов, включая Консультативную группу по расследованию особо тяжких преступлений на Украине (ACA), финансировавшуюся США.
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