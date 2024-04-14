Немецкий политик Озогуз удалила пост, обвиняющий Израиль в атаке Ирана

Вице-президент нижней палаты бундестага от правящей партии социал-демократов (СДПГ) Айдан Озогуз удалила пост в соцсетях о том, что Израиль спровоцировал Иран атакой на посольство страны в Дамаске, сообщает издание Bild.
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