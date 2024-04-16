Сегодняшняя погода живо напомнила анекдот: - Че это у вас так холодно? Весна ведь! - Да у нас всегда так, когда черемуха цветет.
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Сегодняшняя погода живо напомнила анекдот: - Че это у вас так холодно? Весна ведь! - Да у нас всегда так, когда черемуха цветет.