Забайкальцы смогут отдохнуть в Северной Корее

Пассажирское сообщение с Китаем и Северной Кореей возобновится с 15 декабря. Об этом сообщил руководитель Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре РЖД Сергей Фомичев.
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