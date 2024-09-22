Забайкальцы смогут отдохнуть в Северной Корее

Пассажирское сообщение с Китаем и Северной Кореей возобновится с 15 декабря. Об этом сообщил руководитель Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре РЖД Сергей Фомичев.