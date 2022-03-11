«Атлетико» не хочет отпускать Феликса, но может продать его, если не попадет в Лигу чемпионов. «Барса» интересуется хавбеком

Будущее Жоау Феликса в «Атлетико» под вопросом. Мадридский клуб не намерен отпускать 22-летнего полузащитника летом, однако агент футболиста Жорже Мендеш настаивает на трансфере.

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