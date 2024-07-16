Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики РФ

Президент РФ Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики России. Об этом он заявил в ходе церемонии открытия северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 "Нева".
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