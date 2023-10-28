Пять человек погибли в ДТП на Камчатке

Пять человек погибли в результате ДТП в Камчатском крае. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 39-ом километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково в Елизовском муниципальном районе.
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