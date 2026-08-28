В ЛДПР предложили решение «мусорной проблемы» в Красноярском крае: перерасчет, регулировка повышения тарифов и видеофиксация

Депутат Новиков взял ситуацию на личный контрольЛДПР предложила ввести беззаявительный перерасчет платы за вывоз мусора для жителей Красноярска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «От этих фильмов у всех уже мозги набекрень»: Николай Бурляев заявил о стремительном обеднении российской культуры
- Лапина могут не любить, но будут молчать из-за партийной дисциплины. Эксперты рассудили, как у генерала сложится карьера в Госдуме
- «Фейковые вбросы» оказались бюджетом: почему послевыборная неделя ошеломила россиян
Свежие комментарии