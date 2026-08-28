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В ЛДПР предложили решение «мусорной проблемы» в Красноярском крае: перерасчет, регулировка повышения тарифов и видеофиксация

В ЛДПР предложили решение «мусорной проблемы» в Красноярском крае: перерасчет, регулировка повышения тарифов и видеофиксация

Депутат Новиков взял ситуацию на личный контрольЛДПР предложила ввести беззаявительный перерасчет платы за вывоз мусора для жителей Красноярска.

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