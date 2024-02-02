YouTube-блогер Бен Армстрон прекратит вести стримы о криптовалютах

https://mmgp.com/threads/youtube-bloger-ben-armstron-prekrat. Скандально известные блогер Бен Армстронг, еще известный как BitBoy Crypto, принял решение завершить свою деятельность ведущего криптовалютного шоу.
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