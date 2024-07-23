Табачные магазины хотят вычислять по номерам

Сенатор Айрат Гибатдинов заявил о необходимости создать единый реестр табачных магазинов с адресами и уникальными номерами, которые они будут обязаны размещать на самых видных местах, чтобы их легко было идентифицировать и Роспотребнадзору, и неравнодушным гражданам.
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