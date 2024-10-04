Секретная служба США столкнулась с массовым уходом сотрудников

Газета New York Times, ссылаясь собственные источники, сообщила, что секретная служба Соединенных Штатов Америки столкнулась с массовым уходом сотрудников из-за переработок, проблем с внедрением передовых технических средств, а также фаворитизма при найме и продвижении по службе .
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