Секретная служба США столкнулась с массовым уходом сотрудников

Газета New York Times, ссылаясь собственные источники, сообщила, что секретная служба Соединенных Штатов Америки столкнулась с массовым уходом сотрудников из-за переработок, проблем с внедрением передовых технических средств, а также фаворитизма при найме и продвижении по службе .