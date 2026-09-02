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"Россия - страна без законов, без жалости, без человечности!" Агалакова теперь против Тютчева

"Россия - страна без законов, без жалости, без человечности!" Агалакова теперь против Тютчева

ИА Регнум "Россия - не великая страна. Россия придумала свое величие, потому что до великой страны ей еще расти и расти", - заявила в своем очередном западном интервью бывшая российская журналистка Жанна Агалакова, много лет безбедно жившая в Европе за счет главного телеканала "не великой страны".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Да всё понятно, чтобы бывшему россиянину жить за рубежом и у него не отобрали всё ,что посчитают нужным (притом по закону) придёт человечек из спецслужб и даст текст который ты должен наговорить, ну а такой творческой личности как Агалакова думаю просто указали общее направление мысли.

Профиль пользователя Юрий Золотарев
Юрий Золотарев

Жанна! Ты - ТУПИЦА! Не позорься хотя бы перед россиянами, они-то прекрасно понимают СУТЬ предательства! Готова взасос целоваться с бандероснёй? Ну, это ТВОЙ выбор, а Россия (и россияне) тут ни при чём.