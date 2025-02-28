Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутат Рады Дубинский призвал к импичменту Зеленского

Депутат Рады Дубинский призвал к импичменту Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский потребовал немедленного созыва экстренного заседания Рады для принятия решения об импичменте Владимиру Зеленскому после его провала на переговорах в США.

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