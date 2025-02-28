Депутат Рады Дубинский призвал к импичменту Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский потребовал немедленного созыва экстренного заседания Рады для принятия решения об импичменте Владимиру Зеленскому после его провала на переговорах в США.
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