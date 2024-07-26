Кириенко назвал фестиваль «Таврида.АРТ» академией для молодых творцов

Фестиваль «Таврида.АРТ» перестал быть просто форумом творческих людей, это уже круглогодичная академия творцов, отметил 26 июля первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии, посвященной завершению строительства первой очереди студии «Юг.