Обнародованы подробности об убитом под Петербургом диверсанте

Ликвидированный в Ленинградской области диверсант – 48-летний Николай Сурнов, который, как предполагается, причастен к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», сбежал из России сразу после начала мобилизации в 2022 году, передает РИА Новости со ссылкой на его знакомых.