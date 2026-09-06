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Напились водки, получили большие деньги, стали лучшими на планете! Как СССР вошел в историю, взяв первый МЧМ

Напились водки, получили большие деньги, стали лучшими на планете! Как СССР вошел в историю, взяв первый МЧМ

Важная победа.Первый официальный молодежный чемпионат мира в истории состоялся в 1977 году. Сборная СССР подходила к этому турниру в роли безусловного фаворита.

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