Следующий запуск гигантской ракеты Starship назначен на 20 мая

Запуск Starship Flight 9, изначально запланированный на 19 мая, перенесли на 20 мая, согласно обновлённому уведомлению для моряков, о чем сообщил пользователь X Дима Зенюк (Dima Zeniuk), который работает в Tesla и SpaceX.
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