Эксперт дала советы по выбору нового автомобиля

При выборе нового автомобиля нужно определиться с бюджетом и целями использования машины, а также просмотреть информацию у всех дистрибьюторов в регионе проживания, сказала «Известиям» 4 марта руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.