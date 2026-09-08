Веснина оценила выход Андреевой в четвертьфинал US Open

«Это была борьба характеров. Мирра проявила невероятную стойкость. Она не занервничала, не начала заводиться и переживать, что говорит о её опыте.
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