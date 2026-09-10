В МГК имени Чайковского пройдут открытые прослушивания конкурса «Партитура» в номинациях «Опера» и «Балетная музыка»

16 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоятся открытые концертные прослушивания IV Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» в номинациях «Опера» и «Балетная музыка».
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