Россия — Индия: вместе на Севморпути

Представители России и Индии обсудили совместные проекты в сфере арктического судостроения, сообщил «Росатом» после первого заседания рабочей группы по сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП), сообщает «Интерфакс».
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