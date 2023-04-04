04.04.2023. Начало

Добрый вечер, Империя. Ну что, понеслась звезда по кочкам? В Нью-Йорке прямо сейчас такой шухер, что просто засмотришься – и если окружной прокурор и демократ Элвин Брэгг сумеет настоять на своем, то дату начала новой Гражданской войны версии 2.