Политика как она есть

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  • ольга решетникова
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    По поводу воды - научатся. Моя подруга живет в городе Волжский Волгоградской области. Не могу сказать про весь город,...Жажда
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    Н-да, весёлая статья... Прям так читаешь - и эмоцыев туча кучная. У йих там в Европопе ышшо и жытницы есь? А дзяучына...Жажда

04.04.2023. Начало

04.04.2023. Начало

Добрый вечер, Империя. Ну что, понеслась звезда по кочкам? В Нью-Йорке прямо сейчас такой шухер, что просто засмотришься – и если окружной прокурор и демократ Элвин Брэгг сумеет настоять на своем, то дату начала новой Гражданской войны версии 2.

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