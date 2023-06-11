Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые появился на людях после предъявления ему обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов и заверил, что не перестанет сражаться.
Популярные статьи
- Американский журналист Карлсон назвал президента Украины Зеленского «потным и крысообразным» комиком, который стал олигархом
- Мирошник: решение конфисковать российский Ан-124 и передать его Украине переводит Канаду в статус страны-вора и беспредельщика
- Кадыров: руководителей Украины ждут худшие времена в их жизни, чеченские бойцы горят желанием воздать сполна киевскому режиму
Свежие комментарии