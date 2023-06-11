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Трамп впервые появился на людях после предъявления ему обвинения по 37 пунктам и заверил, что не перестанет сражаться

Трамп впервые появился на людях после предъявления ему обвинения по 37 пунктам и заверил, что не перестанет сражаться

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые появился на людях после предъявления ему обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов и заверил, что не перестанет сражаться.

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